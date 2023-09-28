Гражданин Армении Давит Манукян арестован за террористические преступления в Карабах е. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, на основании полученных доказательств установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Манукян Давит Азати (1971 г.р.) совершил преступления, предусмотренные статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Согласно обвинению, несмотря на положение о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, утвержденное Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Давит Манукян, родившийся и зарегистрированный в Республике Армения, гражданин этой страны и военнослужащий ВС Армении с воинским званием генерал-майор, продолжал совершать преступные деяния на территории Карабахского региона Азербайджана.

Он участвовал в организации и управлении незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджанской Республики в качестве «первого заместителя командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики», а также в их снабжении оружием, взрывчатыми веществами и средствами связи.

Манукян также участвовал в организации терактов с помощью террористических групп с целью нарушить общественную безопасность в Азербайджане, вызвать панику среди населения, повлиять на принятие решений государственными органами и международными организациями, что предполагает гибель людей, ущерб их здоровью и имуществу или другие общественно опасные последствия, связанные с взрывами, пожарами или другими действиями.

Давит Манукян был арестован 27 сентября 2023 года, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Он находится под стражей в соответствии с решением суда. Следствие продолжается.