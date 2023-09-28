Месседж Алиева: Не испытывайте наше терпение...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством, рассказал об антитеррористических мероприятиях, проведенных 19-20 сентября в Карабахе.

Глава государства также выступил с месседжем сторонам, которые сегодня вынашивают неприемлемые планы против Азербайджана: «Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение».