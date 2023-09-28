Алиев: Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора

Сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения. Думаю, после 20 сентября, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, будет легче найти решение и как можно скорее подписать мирный договор. А после этого или параллельно с этим активно работать над делимитацией границ и положить конец длительному противостоянию. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Мы в Азербайджане хотим мира. …Мы хотим восстановить страну, переселить сюда наших бывших беженцев и жить мирно. Мы хотим мира на Кавказе, и он достижим. А выбор должна сделать Армения», - указал глава азербайджанского государства.

В своем выступлении президент Алиев отметил, что на территории Азербайджана «больше нет никаких серых зон, никаких незаконных объектов, никакого сепаратизма. Считаю, что эта демонстрация сильной политической воли, единства азербайджанского народа, а также готовности азербайджанского правительства к миру с Арменией является хорошим сигналом для всех тех, кто все еще думает о реванше, все еще живет реваншистскими идеями. Им следует отказаться от всего этого».

«20 сентября мы сказали сепаратистам, армянской армии в Карабахе: сложить оружие, разоружиться и уйти. Так и произошло. Так что мы свое слово держим», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность, что «если правительство Армении правильно проанализирует события, произошедшие после того провокационного заявления, что «Карабах – это Армения», сделанного премьер-министром Армении в 2019 году, вплоть до 20 сентября, то мир не за горами. Именно так мы видим будущее Южного Кавказа, будущее всего региона. Думаю, наши соседи и международные акторы будут видеть только конструктивный подход с нашей стороны».