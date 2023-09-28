Азербайджан пригласил миссию ООН в Карабах заявление МИД
Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Гаджизаде отметил, что Армения на протяжении длительного времени препятствовала или ограничивала поездки международных миссий на оккупированные территории Азербайджана для ознакомления на месте с результатами незаконной деятельности, включая оккупацию, разрушение, незаконное заселение во время оккупации азербайджанских территорий.
В то же время даже после ограниченных миссий Армения либо игнорировала результаты, к которым они приходили, либо искажала их, отмечается в сообщении.
«Несмотря на отмеченную бездеятельность, после антитеррористических мероприятий, проведенных несколько дней назад, Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион», — рассказал Айхан Гаджизаде.