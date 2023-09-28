ЦИК и глава МЧС России в санкционном списке Британии
Великобритания расширила санкционный список, включив в него Центральную избирательную комиссию России, главу МЧС Александра Куренкова, а также ряд чиновников, которых Россия назначила в захваченных регионах Украины, сообщает британский Минфин.
Под санкции также попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина и лидер центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. В списке также фигурируют чиновники, назначенные Россией в оккупированные украинские области.
Эти санкции включают в себя запрет на въезд в Великобританию и владение активами в этой стране. Обновление списка произошло на фоне годовщины «референдумов» о присоединении к России захваченных регионов Украины. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что Великобритания не признает притязания России на территории Украины.
С начала конфликта в Украине Великобритания наложила санкции на более чем 1,6 тыс. российских лиц и компаний, включая 29 банков и 129 предпринимателей.