ЦИК и глава МЧС России в санкционном списке Британии

Под санкции также попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина и лидер центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. В списке также фигурируют чиновники, назначенные Россией в оккупированные украинские области.

Эти санкции включают в себя запрет на въезд в Великобританию и владение активами в этой стране. Обновление списка произошло на фоне годовщины «референдумов» о присоединении к России захваченных регионов Украины. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что Великобритания не признает притязания России на территории Украины.

С начала конфликта в Украине Великобритания наложила санкции на более чем 1,6 тыс. российских лиц и компаний, включая 29 банков и 129 предпринимателей.