Взрыв на АЗС в Ханкенди: МЧС извлекло 48 тел Фото; Видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана завершило поисково-спасательную операцию в связи с пожаром и взрывом на заправочной станции близ города Ханкенди. Об этом информирует сайт МЧС.
В результате проведенной операции спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек и передали их по назначению.
Силы МЧС приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!