Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана завершило поисково-спасательную операцию в связи с пожаром и взрывом на заправочной станции близ города Ханкенди. Об этом информирует сайт МЧС.

В результате проведенной операции спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек и передали их по назначению.

Силы МЧС приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.