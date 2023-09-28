Путин подписал указ по украинцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда из России граждан Украины.

Согласно документу, украинцы смогут при пересечении границы с Россией предъявлять внутренний или заграничный паспорт, в том числе с истекшим сроком действия. Визы гражданам Украины, въезжающим на территорию РФ, по-прежнему не потребуются.

Украина ввела визовый режим для российских граждан с 1 июля прошлого года.

В настоящее время между территорией Россией и Украины есть один погранпереход. Об открытии работы КПП на границе между Белгородской областью РФ и Сумской областью сообщалось 6 августа. Он работает только на въезд в Украину и пропускает украинских граждан даже без паспорта.