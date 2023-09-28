Азербайджан закрывает дорогу в Россию
В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией с завтрашнего утра на 51-61 км участке дороги в направлении Баку начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.
Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, на данном участке на период проведения работ будет ограничено движение автомобилей.
Двустороннее движение транспортных средств на автодороге будет обеспечено по встречной полосе.
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