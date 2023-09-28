Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента России, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, сообщили в МИД.

На встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мер Азербайджана, а также вопросы гуманитарной помощи.

Министр еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.