Заявление Администрации президента по Ханкенди

29 сентября в Евлахе состоялась очередная встреча с представителями армян, проживающих в Карабах ском регионе Азербайджана, говорится в заявлении Администрации президента.

На встрече были подробно обсуждены гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и в частности план реинтеграции, представленный Азербайджаном.

Высоко оценено обеспечение свободного передвижения гражданских лиц, отправка гуманитарной помощи, удовлетворение потребностей в топливе, продовольствии. Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана во время пожара в пригороде Ханкенди, в частности за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи, средств, необходимых для тушения пожара, оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Было предложено соответствующим государственным структурам Азербайджана принять меры по организации услуг мобильной связи, телевидения и радиовещания.

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, проинформировал о процедурах и социальных услугах, связанных с процессом реинтеграции. Он отметил, что для решения хозяйственных, коммунальных и других вопросов 2 октября запланирован визит членов рабочей группы, по социальным, гуманитарным, экономическим и инфраструктурным вопросам в Карабахском регионе, в город Ханкенди.