Фидан соболезнует азербайджанскому народу
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования азербайджанскому народу и тюркскому миру в связи с кончиной депутата Ганиры Пашаевой.
«Меня глубоко опечалила смерть депутата Ганиры Пашаевой, азербайджанки, которую я хорошо знаю с тех пор, как был председателем TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации), которая успешно отстаивала права Азербайджана и всего тюркского мира на всех платформах»,- написал Фидан в соцсети Х.
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