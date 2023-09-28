Что обсудили на заседании коллегии Минтруда?

Одна из главных задач на будущее – охватить мерами социальной поддержки семьи шехидов и другие уязвимые группы населения. Проведенная в этом направлении работа обсуждалась на очередном заседании коллегии, состоявшемся в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель коллегии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил масштабные меры социальной поддержки, реализованные для семей шехидов, инвалидов и участников 44-дневной войны.

Подчеркнуто, что успешно продолжается программа предоставления квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. Отмечено, что гражданам этих категорий в этом году предоставлено 750, в послевоенный период - 5250, а всего - 14050 квартир и частных домов. Было объявлено, что мероприятия по вручению новых квартир и частных домов будут продолжены и в предстоящий период.

Отмечена проделанная работа в сфере социального обслуживания, в том числе в этом году 5149 жителям были оказаны социально-бытовые услуги на дому, усыновлены 100 детей, еще 126 детей возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи. Подчеркнуто, что в этом году санаторно-курортными путевками обеспечены 2247 льготников, в том числе более 300 членов семей шехидов.

Обсуждена проделанная работа в направлении профилактики лишения детей родительской опеки и применения модели «Приемная семья». Отмечено, что реализованы проекты социально-психологической поддержки «Программа путешествия и обучения с матерями детей шехидов», «Зеленый свет нашим героям».

На встрече обсуждалась проделанная работа в сфере социального обслуживания, права, международных отношений, связей с общественностью и других сферах, а также предстоящие задачи.