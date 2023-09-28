Генерал Браун стал начальником Генштаба США
Генерал-летчик Чарльз Браун-младший вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.
Торжественная церемония с парадами, речами, ружейным салютом, духовым оркестром и вручением наград проходит на военном объекте в Арлингтоне в присутствии президента США Джо Байдена.
Браун, являющийся протеже Байдена, станет вторым темнокожим офицером, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла два десятилетия назад.
Предыдущий председатель Объединенного комитета Марк Милли занимал эту должность с 2019 года.