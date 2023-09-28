Зеленский пообещал важные новости завтра

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на завтра, то есть на 30 сентября, важные для Украины и всех украинских военных новости.

«Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости – для наших воинов, для всего нашего государства», – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас происходит работа над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности и нужного сотрудничества с миром.

«Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает! Слава каждому и каждой, кто бьется и работает ради Украины и людей», – добавил украинский президент.