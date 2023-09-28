ЕС заказывает снаряды для Украины
Семь из 27 стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины по схеме, которую блок согласовал весной.
Как пишет Reuters, эти страны подписали соглашения с Европейским оборонным агентством (EDA) на поставку снарядов для четырех "современных огневых платформ, разработанных и изготовленных в Европе". Речь идет о французских CAESAR, польских Krab, немецких PzH2000 и словацких Zuzana C/2000.
В EDA заявили, что соглашения касаются как готовых снарядов, так и компонентов, таких как запалы, заряды и капсулы.
"Семь государств-членов уже разместили заказ на боеприпасы калибра 155 мм по ускоренной процедуре EDA. Другие заказы, например, для целей пополнения национальных запасов, могут материализоваться в ближайшие недели и месяцы", – сообщило агентство.
В EDA отказались назвать эти семь стран или раскрывать размер заказов, заявив, что значительная часть информации является конфиденциальной. Литва и Люксембург по запросу Reuters подтвердили, что вошли в эту семерку.
Размещая заказы до конца этого месяца, страны имеют право на возмещение расходов за счет фонда European Peace Facility. Представители Люксембурга заявили, что страна не будет требовать компенсации.