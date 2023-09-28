Брошенные армянские посты на дороге Шуша-Ханкенди ВИДЕО
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры брошенных боевых позиций армянской армии на дороге Шуша-Ханкенди.
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Минобороны Азербайджана опубликовало кадры брошенных боевых позиций армянской армии на дороге Шуша-Ханкенди.
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