Алиев: Армянские танки действительно находятся в Баку, но…

В 2019 году нынешний лидер Армении объявил в Ханкенди, что Карабах - это Армения, и точка, и на этом переговорный процесс закончился, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Другими словами, это была красная линия, которую не следовало переходить. Никто до этого не высказывался в такой манере. Это фактически положило конец перемирию, ибо не было смысла вести какие-либо переговоры, когда армянский лидер открыто заявлял, что международно признанная часть Азербайджана принадлежит Армении. О каких переговорах могла идти речь?

Но, тем не менее, мы посчитали это вероятной политической ошибкой. У нас все еще оставались надежды. Дальше - больше. Министр обороны Армении заявил, что Армения готова к новой войне с нами за новые территории. То есть, они пугали нас новой оккупацией.

Видимо, им было недостаточно 20 процентов оккупированных территорий Азербайджана. Они хотели большего. В их планах было приехать в Баку и окунуться в воды Каспия. Они планировали въехать в Баку на танках.

Да, армянские танки действительно находятся в Баку, но уже в Парке военных трофеев. Так что было много просчетов, они слишком недооценили Азербайджан, его волю, потенциал и силы. И это привело к серьезной катастрофе для региона», - сказал Алиев.