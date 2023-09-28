Алиев о преступлениях бывших лидеров Армении

В течение двадцати лет Арменией управлял криминальный режим военных преступников, среди которых было два президента Армении, участвовавших в Ходжалинском геноциде, за что должны быть привлечены к ответственности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Они участвовали в разграблении и разорении наших земель. В течение двадцати лет они фактически пытались применить ту же тактику, которую они использовали на наших оккупированных территориях, и в Армении. Вот почему сейчас они сталкиваются с ненавистью и со стороны армянского народа.

Но, к сожалению, надежды на нынешнее правительство Армении тоже были преувеличены, ибо если бы оно хотело прийти к миру с Азербайджаном, то это было бы достижимо, и Азербайджан был готов к этому. Международные посредники тоже знают об этом.

И бывшие сопредседатели Минской группы прекрасно знают, что мы были готовы найти мирное решение, основанное на восстановлении нашей территориальной целостности и защите прав и безопасности армянского меньшинства. Мы готовы к этому и сейчас», - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что начало Карабахской войны объясняется не только оккупационной политикой Армении, но и невежеством со стороны стран, которые имели мандат на содействие достижению мира путем переговоров: «И этот мир был достижим. Азербайджан всегда был очень конструктивен за столом переговоров. Мы 28 лет ждали восстановления справедливости. Но потом нам пришлось самим восстанавливать ее в течение 44 дней. И мы это сделали.

«Сорокачетырехдневная война 2020 года была неизбежной. Во-первых, по причинам, о которых я уже говорил. Во-вторых, потому что Армения хотела навсегда заморозить существующую тогда ситуацию, предполагая, что новые поколения азербайджанцев не будут думать о Карабахе. Но они ошиблись.

Сегодня в школах Агалы, Физули, Лачина, Забуха и Талыша учатся сотни детей из семей бывших переселенцев, которые никогда не видели этих мест. Но они там есть. Потому что никто не в силах стереть из памяти азербайджанского народа память о наших землях и нашей истории. Было ясно, что Армения хотела держать ситуацию под своим, как они думали, контролем. Она не хотела ни войны, ни мира; лишь бесконечные переговоры без результата. Вместе с тем в течение последних нескольких лет исчезли и надежды, возложенные на новое армянское правительство», - подчеркнул президент Азербайджана.