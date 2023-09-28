Алиев: Если бы хотели, не остановились бы 20 сентября

«И что этот человек сказал в своей так называемой инаугурационной речи? Что они будут «бороться за статус». И что это означало? И как мы должны были реагировать? Могли ли мы это терпеть? Конечно, нет. Все, что произошло десять дней назад, - это результат безответственной политики премьер-министра Армении и спонсируемых им сепаратистов в Карабахе.

Антитеррористические мероприятия длились менее суток. И чем они закончились, теперь знают все. Разве мы продолжили? Нет, мы остановились. У нас не было намерений продолжать. Если бы мы хотели продолжить, то нетрудно догадаться, где мы могли бы остановиться, если вообще решили бы остановиться.

Но мы этого не сделали. У нас нет такого намерения. Мы признаем территориальную целостность Армении, заявляем об этом и делаем это со всей ответственностью. Если бы у нас были другие намерения, то 20 сентября операция не прекратилась бы. Я хочу, чтобы все это знали.

И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение. Мы терпеливы, но тверды, и мы можем доказать свою правоту. Не потому, что у нас есть сила, а потому, что правда на нашей стороне», - сказал глава государства.

Алиев добавил, что армянское правительство упустило свой шанс перед Второй Карабахской войной: «Они недооценили нас, переоценили себя и свои планы по использованию против нас внешней военной поддержки. Но они просчитались. Было ясно, что Азербайджан воюет на своей территории. Кстати, это было наше законное право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН. Право, которым Азербайджан воспользовался три года назад, заставив Армению капитулировать».