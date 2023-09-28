Названо число мин на освобожденных территориях
По оценкам Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), на деоккупированных территориях установлено около 1,5 миллиона мин, сказал заместитель председателя правления Агентства Самир Поладов.
По его словам, это неточная и не окончательная информация: «Мы обнаружили в Лачине ряд самодельных мин. Они были установлены у входа в дома, во дворах. 70 процентов взрывов мин произошло вдали от бывшей линии соприкосновения. На бывшей линии соприкосновения произошло всего 52 взрыва мин, а на других территориях – 137 взрывов мин.