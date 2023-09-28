Али Асадов встретился с премьером Таджикистана

В рамках рабочей поездки в Душанбе премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Али Асадов поблагодарил правительство республики за проведение в Таджикистане на высоком уровне 100-летнего юбилея Гейдара Алиева.

Стороны отметили важность визитов и встреч на высоком уровне в укреплении межгосударственных связей между Азербайджаном и Таджикистаном. В этом контексте было отмечено значение государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в апреле этого года.

Были рассмотрены текущий уровень и перспективы развития сотрудничества между двумя странами по конкретным направлениям экономики.