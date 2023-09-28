Болгария обвинила Россию

Россия в Болгарии усиливает настроения евроскептиков, которые направлены на блокирование более глубокой интеграции страны в Европейский союз и принятия единой валюты блока, заявил министр финансов Болгарии Асен Василев.

«Сайты фейковых новостей, скоординированные атаки и политические партии, имеющие очень тесные связи с Россией, стремятся подорвать доверие к евро во время кампании, пик которой пришелся на лето», - отметил Василев.

Он добавил, что страна будет придерживаться своего плана по изменению валюты до 2025 года.

«Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия попытается остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и дестабилизировать любые усилия в этом направлении со стороны любой страны», - сказал Василев.