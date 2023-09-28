Азербайджан предупредил любителей термина «Нагорный Карабах»
Азербайджан решительно пресечет любые попытки подорвать его суверенитет, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем ответе пресс-службе МИД Германии в социальной сети X.
Гаджизаде также выразил недовольство тем, что МИД Германии назвал Карабахский регион Азербайджана «Нагорным Карабахом».
«Армения 30 лет проводила оккупационную политику, превратив регион в «серую зону». Азербайджан полон решимости и способен защитить и реинтегрировать своих армянских жителей. Соответствующие структуры ООН уже приглашены в Карабах для ознакомления с процессом гуманитарной деятельности и разоружения», - написал представитель МИД.