На горячую линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в квартире на территории 10-го микрорайона Сумгаита.

В связи с полученной информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки эксплуатационных условий на месте происшествия было установлено, что, по предварительной версии, взрыв произошел в двухкомнатной квартире общей площадью 47 кв. метров, расположенной на 1 этаже девятиэтажного жилого дома, в результате нарушения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ.

В результате происшествия частично сгорел пол в одной из комнат квартиры, от воздействия взрывной волны сместилась оконная рама в одной комнате, нанесен ущерб квартире. В ходе происшествия хозяин квартиры Виталик Алиев (1978 г. р.) и Сабина Алиева (1982 г. р.) получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.