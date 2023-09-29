Задержан подозреваемый в убийстве легендарного музыканта

Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура (2Pac) в 1996 году, сообщают зарубежные СМИ.

По данным источников, к настоящему моменту не получившим официального подтверждения, в пятницу утром в Лас-Вегасе был арестован некий Дуэйн «Кэффи Ди» Дэвис, которого полиция считает причастным к убийству музыканта.

Подробности, в том числе предъявленные ему обвинения, не приводятся.

Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года.