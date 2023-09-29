Сахиба Гафарова учит европейцев демократии

Неоспоримо, что состояние мира и безопасности важно для верховенства закона, демократии и инклюзивного развития, в основе которого лежит уважение принципов суверенитета и территориальной целостности, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая 29 сентября на Европейской конференции спикеров парламента в Дублине.

Гафарова с сожалением отметила, что на примере Азербайджана существует тенденция пренебрегать этими принципами. «Демонстрация двойных стандартов в вопросе уважения этих основных принципов является достаточно серьезным вызовом для европейской демократии», - подчеркнула она.