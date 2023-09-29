Сербия готовится вернуть Косово?

Сербия проводит «беспрецедентное» наращивание военной мощи на границе с Косово, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, призвав Белград «отвести свои силы».

«Мы наблюдаем за большим сербским военным контингентом вдоль границы с Косово, который включает беспрецедентное размещение передовой сербской артиллерии и танков», - сказал Кирби.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что сербские силы не находятся в высшей боевой готовности.

В НАТО заявили, что санкционировали усиление международных сил, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово (миссия KFOR).