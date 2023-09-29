Россия разрушила украинские города, а восстанавливать не будет

Россия не будет восстанавливать некоторые города на оккупированной территории Украины, разрушенные в ходе войны, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он пояснил, что в ряде случаев масштаб разрушений таков, что это уже не имеет смысла. В качестве примера Файзуллин привел Попасную, расположенную в Северодонецком районе Луганской области. «Там стотысячный город, ничего там не осталось: живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — сказал он.

В связи с этим министр призвал не давать «ложных обещаний» жителям аннексированных территорий Украины, которые надеются на восстановление своих городов: «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие».