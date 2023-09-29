Грозный выбрали культурной столицей России

Обладателем звания культурной столицы 2024 года стал Нижний Новгород. Однако в момент подведения итогов председатель оргкомитета, депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в этом году статус культурной столицы присвоят сразу же и за 2025 год - Грозному. По его словам, это «мудрое решение» позволит городам-победителям успешнее подготовиться к будущим мероприятиям, в том числе с точки зрения финансирования.

«Поняли, что выход у нас может быть только один - заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее», - заявил Новичков.

В этом году в финал конкурса, помимо Нижнего Новгорода и Грозного, вышли Калининград, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Звание Грозному присвоили без традиционного конкурса между городами.