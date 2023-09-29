Юг Украины под обстрелом
Российские войска атакуют юг Украины дронами-камикадзе типа «шахед». Воздушная тревога из-за этого объявлена в трех областях: Николаевской, Одесской и Херсонской, пишут украинские СМИ.
В Винницкой области раздался звук взрыва. В Хмельницкой области также угроза применения ударных БПЛА.
«В Винницкой и Кировоградской областях имеется угроза применения ударных БПЛА с южного направления. Также опасность в Черкасской области», - сообщили в Воздушных силах Украины.
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