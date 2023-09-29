Сеть Azercell уже доступна в Агдере и Ходжалы!

Лидирующий мобильный оператор продолжает устанавливать базовые станции на освобожденных территориях.

Компания «Azercell Telecom», которая, следуя за армией, первая устанавливала мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, запустила в эксплуатацию базовые станции в Агдере и Ходжалы.

Команда Azercell с гордостью сообщает, что сеть Azercell теперь работает и в этих населенных пунктах.