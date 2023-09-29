Эльяс Шафиев, собкор 08:43

После того, как Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, разрешив тем самым 35-летний конфликт, внимание политиков и экспертов сосредоточилось на вопросе Зангезурского коридора. Как уже сообщалось, еще до реализации локальных антитеррористических мер в Карабахе Азербайджан неоднократно и на разных уровнях заявлял, что если Армения будет препятствовать открытию Зангезурского коридора, Баку совместно со своими региональными партнерами использует альтернативные варианты. И хотя дипломаты не уточняли, что представляют собой эти варианты, у экспертов нет ни малейших сомнений в том, что речь идет о проходящем по территории Ирана Восточном Зангезурском коридоре, фундамент которого был заложен в мае 2022 года межгосударственным соглашением, в соответствии с которым Восточный Зангезурский коридор пройдет через левый берег реки Араз, в пяти километрах к югу от ирано-армянской границы. Помимо прочего, в рамках проекта планируется создание многополосной автомагистрали, а также прокладка линий электропередач и кабелей цифровой связи.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после недавнего визита в Нахчыван, что, если Армения не позволит пройти через свою территорию Зангезурскому коридору, Баку и Анкара используют коридор, проходящий через территорию Ирана. При этом Эрдоган подчеркнул, что в Тегеране к этому вопросу относятся положительно. Как известно, Иран выступает против проекта Зангезурского коридора через территорию Армении, называя его «попыткой изменить границы в регионе». Еще раньше тему коридора комментировал и замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз, выступая на форуме, организованном базирующимся в США и Канаде Институтом мира и дипломатии. По его словам, опасения Ирана по поводу Зангезурского коридора абсолютно необоснованны.