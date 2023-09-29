Паранойя Ирана из-за Зангезура наш обзор
После того, как Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, разрешив тем самым 35-летний конфликт, внимание политиков и экспертов сосредоточилось на вопросе Зангезурского коридора.
Как уже сообщалось, еще до реализации локальных антитеррористических мер в Карабахе Азербайджан неоднократно и на разных уровнях заявлял, что если Армения будет препятствовать открытию Зангезурского коридора, Баку совместно со своими региональными партнерами использует альтернативные варианты. И хотя дипломаты не уточняли, что представляют собой эти варианты, у экспертов нет ни малейших сомнений в том, что речь идет о проходящем по территории Ирана Восточном Зангезурском коридоре, фундамент которого был заложен в мае 2022 года межгосударственным соглашением, в соответствии с которым Восточный Зангезурский коридор пройдет через левый берег реки Араз, в пяти километрах к югу от ирано-армянской границы. Помимо прочего, в рамках проекта планируется создание многополосной автомагистрали, а также прокладка линий электропередач и кабелей цифровой связи.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после недавнего визита в Нахчыван, что, если Армения не позволит пройти через свою территорию Зангезурскому коридору, Баку и Анкара используют коридор, проходящий через территорию Ирана. При этом Эрдоган подчеркнул, что в Тегеране к этому вопросу относятся положительно.
Как известно, Иран выступает против проекта Зангезурского коридора через территорию Армении, называя его «попыткой изменить границы в регионе».
Еще раньше тему коридора комментировал и замглавы МИД Турции Ахмет Йылдыз, выступая на форуме, организованном базирующимся в США и Канаде Институтом мира и дипломатии. По его словам, опасения Ирана по поводу Зангезурского коридора абсолютно необоснованны.
«У Ирана нет причин беспокоиться по этому поводу, - подчеркнул Йылдыз. - Если Тегеран волнуется, то это какая-то паранойя».
По словам высокопоставленного турецкого дипломата, после того, как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом, появилась реальная возможность добиться мира в регионе, в рамках которого стороны признают территориальную целостность друг друга, после чего военное вмешательство в Армению станет невозможным даже теоретически.
«Взаимное признание восстановит высокое доверие между двумя странами региона», — заключил Йылдыз, говоря об идее коридора.
По мнению Ахмеда Каземи, иранского эксперта по Кавказу и Евразии, Армения не готова предоставить Азербайджану коридор в Нахчыван через свою территорию, поскольку против такого варианта решительно выступает Иран.
«Поэтому для Турции и Азербайджана лучше всего использовать дороги Ирана», - цитирует Ахмеда Каземи издание Pars Today.