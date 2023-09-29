Азербайджанцы могут ехать из Тертера в Агдере Минобороны Азербайджана заявляет; фото, видео
Ликвидируются боевые позиции и опорные пункты, оставленные формированиями вооруженных сил Армении в результате локальных антитеррористических мероприятий, на территории восстанавливаются коммуникационные линии. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, 29 сентября была ликвидирована боевая позиция на дороге, соединяющей населенные пункты Тертер и Агдере, обеспечено безопасное движение транспортных средств.
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