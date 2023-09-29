Новостью тут, конечно, является не то, в чем Каримова обвиняется, а то, что, наконец, обвиняется в Швейцарии. Достаточно известно, и СМИ не раз об этом писали, что иностранные компании платили Гюльнаре за право выйти на узбекский рынок и обещания дальнейшего покровительства. Только на рынке телекоммуникаций она таким образом «заработала» около миллиарда долларов. Такую сумму на круг ей заплатили российские компании МТС и «Вымпелком», (бренд «Билайн»), и финско-шведская Telia Sonera (бренд UCell) и другие компании, пожелавшие работать в Узбекистане. Деньги переводились на счета компании Takilant, зарегистрированной на Гибралтаре на имя Гаянэ Авакян, личной помощницы Каримовой.

Это была не единственная проделка и не единственный способ обогащения «принцессы Узбекистана», как ее называли. Бизнес страны стонал от ее пристального и жадного внимания. Для обеспечения себе свободы передвижения и неприкосновенности Гульнара оформила себе дипломатический статус и даже представляла Узбекистан в ООН, а с 2010 по 2012 год была послом в Испании.

В 2013 году веселые приключения закончились. Исламу Каримову надоело слушать жалобы на дочь со стороны собственных спецслужб. Она была посажена под домашний арест, ее фонды и домашние компании прекратили существование. В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил ее к лишению свободы на пять лет за уклонение от уплаты налогов, хищения, вымогательство и другие преступления. Большие сроки получили также Гаянэ Авакян и Рустам Мадумаров, гражданский муж Гульнары, на которого тоже было оформлено множество активов.

После смерти Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева поговаривали, что «принцесса» может выйти на свободу, но все случилось наоборот: в 2017 году новый суд дал ей уже десять лет, а позже срок ужесточили до 13 лет и четырех месяцев. Отбывает наказание 51-летняя Гульнара Каримова в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Общая сумма, которую Узбекистан намерен вернуть из-за рубежа из хранимых там активов Каримовой, составляет 1,3 миллиарда долларов. Имущество и банковские счета разбросаны по двенадцати странам.

В прошлом году Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что в рамках соглашения с правительством Швейцарии в республику будет возвращен 131 миллион. Всего в Швейцарии заморожено около 800 миллионов, «заработанных» Гульнарой. Деньги из Швейцарии поступают через трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, контролируемый ООН, и могут быть потрачены исключительно на развитие социальных проектов в сферах образования и здравоохранения.

В нынешнем сообщении швейцарской прокуратуры обращает на себя внимание то, что лица, возглавлявшие фонды и компании, связанные с Гульнарой Каримовой, названы подставными фигурами, чья роль – увести активы из-под удара из-за уголовного преследования настоящей собственницы. Это повышает вероятность, что на счета Uzbekistan Vision 2030 поступят новые круглые суммы.