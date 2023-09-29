Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций с участием миллиардера, президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Французская Le Monde в то же время сообщает, что в декабре 2022 года французское Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) направило в прокуратуру Лиона ноту, в которой указало на операции «вероятно, характеризующие акты отмывания денег». Расследование касается приобретения более дюжины объектов недвижимости на горнолыжном курорте Куршевель в 2018 году, а затем их перепродажи, в сделках, считает следствие, участвовали Саркисов и Арно. Бизнесмены действовали через «сложную сеть» юрлиц, их целью могло быть сокрытие происхождения денег, заявил Le Monde источник в Tracfin на условиях анонимности. Вместе с тем, по словам собеседника газеты, близкого к Арно, сделка была проведена в полном соответствии с французскими законами.

Предварительное расследование против Саркисова Tracfin открыло еще в первом квартале 2022 года, ведомство заподозрило бизнесмена в отмывании денег. Новые материалы были приобщены к этому расследованию.

Tracfin и представитель Арно отказались от комментариев Reuters. С Саркисовым агентству не удалось связаться.

Французский магнат, глава LVMH Бернар Арно занимает второе место в рейтинге миллиардеров американского Forbes, его состояние вместе с семьей оценивается в $184,6 млрд. Арно опережает только Илон Маск, у которого $249,8 млрд.

Николай Саркисов в 2021 году входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, составленный российским Forbes, тогда он занимал пост заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантия», его состояние оценивалось в $850 млн. Состояние его старшего брата, Сергея Саркисова, совладельца «РЕСО-Гарантия», Forbes тогда оценивал в такую же сумму.