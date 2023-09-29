30 Shahed уничтожили над Украиной

В ночь на субботу, 30 сентября, над Украиной было уничтожено 30 ударных дронов, сообщают Силы обороны юга Украины.

«С крымского мыса Чауда БПЛА типа Shahed-131/136 были направлены преимущественно по южным регионам. 30 ударных дронов было уничтожено в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны: 20 - в Винницкой области, 6 - в Одесской области, 4 - в Николаевской области».

В украинских Силах обороны юга отметили, что из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины Винницкой области вспыхнул мощный пожар. Информации о пострадавших не поступало.