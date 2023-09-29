Сеть магазинов Kontakt обращается к семьям шехидов и ветеранов по поводу погашения задолженностей

Сеть магазинов Kontakt адресовала обращение семьям военнослужащих, погибших и получивших инвалидность I группы в ходе антитеррористических мероприятий 19-20 сентября, а также военнослужащим, получившим инвалидность II группы, о списании долговых обязательств.

«Мы выражаем наше глубокое почтение всем военнослужащим, воссоединившим наши извечные земли с истинными хозяевами, выражаем соболезнования семьям шехидов и желаем исцеления всем раненым.

Просим:

- близких членов семей наших клиентов, ставших шехидами;

- наших клиентов, получивших II группу инвалидности;

- наших клиентов, получивших I группу инвалидности, и близких членов их семей

обратиться в наш Колл-центр - *6060 - по вопросам списания задолженностей.

Отметим, что к близким родственникам относятся родители, дети и супруги наших клиентов».