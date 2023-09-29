Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:35

На годовщину подрыва «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш снова выступил по этой теме, заявив, что подрыв был осуществлен американцами, которые сознательно не вели никаких записей, не оставили документов, координация была предельно засекречена. В общем-то, никакой Америки Херш своими новыми разоблачениями, конечно, не открыл. Международных игроков, способных провести акцию такого масштаба и технической сложности, можно по пальцам пересчитать, причем одной руки. И Украина в их число явно не входит.

Так что пытаться установить, кто же конкретно рванул «потоки», можно хоть до китайской пасхи, пока не будет конкретных доказательств, а Херш пишет, что никаких записей не велось, документирования тоже не было – любая версия в рамках этих 4-5 игроков имеет право на существование. У российского президента Владимира Путина как-то вырвалось, внезапно и всего один раз, про неких «англосаксов», но на том все и заглохло. И теперь Сеймур Херш, и журналист блестящий, и расследователь великолепный, по сути таскает для Кремля каштаны из огня. Под аплодисменты Москвы. «Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», - заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Чем сразу вызвала три вопроса. А что, если американцы такого ответа не дадут, просто проигнорировав публикацию?

И второй, не менее важный: с каких это пор преступления против российской собственности на сотни миллионов долларов прямого ущерба и на неисчислимые миллиарды косвенного и упущенной выгоды расследуют какие-то иностранные журналисты? В России структур, которые могут, а главное – просто обязаны дать обстоятельный ответ по этому инциденту, как блох на барбоске. Они-то почему молчат? И занимаются ли этим вообще? Спойлер – да, занимаются, как минимум три спецслужбы, включая сюда и разведку российских ВМФ. Но делают это либо спустя рукава, либо понимая, что добытая ими информация попросту никому в Кремле не нужна. В типичной путинской манере - «они взорвались». И вопрос закрыт. Те же американцы соблюдают все протоколы. Есть резонансное преступление - создается комиссия во главе с высоким должностным лицом, и она представляет свой отчет. Создана ли в России такая комиссия? Каковы ее выводы? Все покрыто мраком. По одной простой причине – даже если негативная для Запада информация по этому инциденту и всплывет, Кремль ее использовать в качестве козыря на переговорах не сможет. Просто потому, что ответить нечем. Санкции против виновных введет? Стесняюсь спросить – а какие? Херш пишет, что администрация Байдена выбрала в качестве цели для подрыва трубопровод «Северный поток», поскольку посчитала его легкодоступным для атаки. А сделала это потому, что в Белом доме опасались, что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и ее обширных и недорогих природных ресурсов.

Но, простите, как-то поздновато они спохватились. Вполне логично было бы заняться «Северным потоком» в промежутке между 2005 и 2022 годом, когда этот проект и его реализация активно дискутировались в Европе. Настолько эмоционально, что тогдашний президент Польши Александр Квасьневский называл его не иначе, как «пактом Путина — Шредера», намекая на пакт Молотова — Риббентропа. А другой Александр, президент Беларуси Лукашенко, тогда сказал, что это «самый дурацкий проект России». Сейчас уже неважно, почему они так говорили, и какого маршрута «Северного потока» им хотелось бы в действительности. Главное в том, что Европа разделилась почти на две части в своем отношении к нему. Самая удобная ситуация для диверсии – и проект будет сорван, и Европа расколется, и процесс диверсификации ее энергетической зависимости от поставок российских энергоресурсов начался бы гораздо раньше, и обошелся бы европейцам гораздо дешевле.