Ходжалинцы собираются домой

11:04

Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев накануне встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы. Согласно сообщению Госкомитета, на встрече обсуждались, в частности, вопросы реализации мер, предусмотренных первой Государственной программой «Большое возвращение» на освобожденные от оккупации территории.

Было отмечено, что в результате проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе рухнул незаконный сепаратистский режим, в регионе созданы необходимые условия для мира и благополучия. Была выражена благодарность за это главе азербайджанского государства, почтена память погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также память жертв Ходжалинского геноцида. Было подчеркнуто, что соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые меры для задержания и передачи правосудию армянских боевиков, совершивших тяжкие преступления против азербайджанского народа, подвергших жителей Ходжалы геноциду.