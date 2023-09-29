Ходжалинцы собираются домой
Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев накануне встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.
Согласно сообщению Госкомитета, на встрече обсуждались, в частности, вопросы реализации мер, предусмотренных первой Государственной программой «Большое возвращение» на освобожденные от оккупации территории.
Было отмечено, что в результате проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе рухнул незаконный сепаратистский режим, в регионе созданы необходимые условия для мира и благополучия. Была выражена благодарность за это главе азербайджанского государства, почтена память погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также память жертв Ходжалинского геноцида.
Было подчеркнуто, что соответствующие государственные структуры предпринимают необходимые меры для задержания и передачи правосудию армянских боевиков, совершивших тяжкие преступления против азербайджанского народа, подвергших жителей Ходжалы геноциду.
На встрече также было отмечено, что восстановление освобожденных территорий, реализация мероприятий по программе «Большое возвращение», а теперь и возможность возвращения вынужденных переселенцев в Ходжалы вызывают душевный подъем.
Председатель Госкомитета подробно проинформировал участников встречи о начатой подготовительной работе для эффективной организации возвращения в Ходжалинский район, как и на другие освобожденные от оккупации территории, ответил на вопросы.
Во встрече приняли участие представители общин вынужденных переселенцев из Ходжалы, интеллигенции, общественные активисты, а также члены Общественного совета при Государственном комитете.