Спустя 30 лет хоронят героя Рияда Ахмедова

В церемонии принимают участие руководство СГБ, боевые товарищи Рияда Ахмедова, члены его семьи и представители общественности. После церемонии прощания останки Рияда Ахмедова будут захоронены на второй Аллее почетного захоронения.

Заместитель начальника Разведывательного управления Министерства обороны Азербайджана Рияд Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, был ранен в бою в селе Дашалты, где находился вместе с руководимой им разведгруппой. В прошлом месяце удалось идентифицировать останки и установить личности еще 10 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Один из них – Рияд Ахмедов, являвшийся офицером органов безопасности.