Эльдар Махмудов всплыл в Центре СГБ

Экс-министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Махмудов впервые за долгое время появился на публике.

Qafqazinfo передает, что Махмудов принял участие в церемонии прощания с Национальным героем Азербайджана Риядом Ахмедовым, который был супругом сестры экс-министра.

Церемония прощания проходит в Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана.

Эльдар Махмудов возглавлял ныне расформированное МНБ Азербайджана с 2004 по 2015 год.