Дорожная полиция обратилась к жителям Баку и водителям в связи с предстоящим 2-6 октября 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Как сообщил журналистам главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли, мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре и Центре Гейдара Алиева, основными маршрутами передвижения местных и иностранных гостей мероприятия станут центральные проспекты и улицы Баку.

«Для проведения конгресса на высоком уровне просим всех участников дорожного движения при поездках в центр города отдавать приоритет общественному транспорту, снизить по возможности использование личных автомобилей на период проведения мероприятия. Для беспрепятственного и безопасного управления процессом доставки гостей к месту проведения конгресса просим не загружать автотранспортом проспект Ходжалы, улицы Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Гасаноглу и Тебриза, пользоваться альтернативными дорогами», - рекомендовал Араз Аскерли.