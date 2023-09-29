ООН: «Ни одного факта жестокого обращения с карабахскими армянами»

Во время следования в Армению проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян не было зафиксировано случаев негативного обращения, заявили в Организации Объединенных Наций.

Anadolu передает, что представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, выступая в режиме онлайн на пресс-конференции Женевского офиса ООН, рассказала о перемещении людей из Карабахского региона Азербайджана в Армению и их положении в Армении.

На вопрос корреспондента турецкого агентства: «Зафиксировано ли какое-либо жестокое обращение с этими людьми?» Белани ответила: «Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это долгое путешествие, пробки на дорогах... Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано».