СГБ: На освобожденных территориях нашли останки около 500 азербайджанцев

На освобожденных территориях Азербайджана до сих пор обнаружены останки около 500 военнослужащих и гражданских лиц, заявил журналистам заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Шарафет Гасанов на церемонии прощания с Национальным героем Риядом Ахмедовым.

По словам Гасанова, в настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны.

«В генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления СГБ, мы провели идентификацию 25 наших шехидов. Процесс продолжается», - добавил замглавы СГБ.