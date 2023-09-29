Очередная группа украинских детей пройдет реабилитацию в Азербайджане фото
Очередная группа пострадавших от войны украинских детей отправлена в Азербайджан, передает АЗЕРТАДЖ.
Согласно информации, в церемонии отправки приняли участие зампредседателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, другие официальные лица.
По словам О.Кондратюк, дети, чьи родители находятся на фронте, в течение двух недель пройдут курс медицинской реабилитации в медико-оздоровительном центре «Габала». Вице-спикер подчеркнула, что Министерство труда и социальной защиты населения занимается пребыванием 29 украинских детей в Азербайджане.
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев пожелал детям хорошего отдыха, выздоровления и возвращения домой с новыми впечатлениями. Он сказал, что Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи и поддержки Украине.
В рамках поездки с целью стабилизации эмоционального состояния несовершеннолетних, а также их интеграции в общество профессиональными психологами будут организованы индивидуальные консультации, сеансы групповой терапии, занятия медитацией и йогой, а также психосоциальные тренинги, мастер-классы.