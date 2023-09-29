Согласно информации, в церемонии отправки приняли участие зампредседателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, другие официальные лица.

По словам О.Кондратюк, дети, чьи родители находятся на фронте, в течение двух недель пройдут курс медицинской реабилитации в медико-оздоровительном центре «Габала». Вице-спикер подчеркнула, что Министерство труда и социальной защиты населения занимается пребыванием 29 украинских детей в Азербайджане.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев пожелал детям хорошего отдыха, выздоровления и возвращения домой с новыми впечатлениями. Он сказал, что Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи и поддержки Украине.