Ответ Баку на новые обвинения Еревана

Выдвинутые Арменией 29 сентября очередные обвинения в Международном суде ООН с целью назначения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно необоснованны и абсурдны. Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Тот факт, что Армения не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выдвигает новые иски с целью разжигания ненависти к азербайджанцам, игнорируя предыдущее решение Международного суда по упомянутому делу, абсолютно неприемлем», - отметил Гаджизаде.

По словам представителя МИД Азербайджана, «Армения злоупотребляет Международным судом своей коварной политической повесткой дня, как и в Совете Безопасности ООН. Отметим, что в этом году Армения неоднократно обращалась в Международный суд. Из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено в ограниченной форме, а поданные в мае ходатайства единогласно отклонены судьями в июле».

«Азербайджанская сторона представит соответствующему суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на новые необоснованные претензии Армении», - сказал А.Гаджизаде.