Белый дом предупредил Хафтара

Белый дом предостерег так называемого «главу Ливийской национальной армии» Халифу Хафтара и всех ливийских руководителей от того, чтобы «полагаться на Путина», передает «Аль-Арабия» слова представителя американской администрации.

Посольство РФ в Ливии, комментируя сообщение, написало в Telegram: «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер».

О визите Хафтара сообщала «пресс-служба ЛНА», информацию подтверждал Кремль. Он прибыл в Москву 26 сентября и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Ливии и в регионе. Хафтар также посетил Московскую соборную мечеть, где встретился с председателем Духовного управления мусульман Равилем Гайнутдином, замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Базирующееся в Лондоне катарское издание «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на свои источники сообщало, что Хафтар надеется на подписание соглашения в сфере обороны и безопасности, в рамках которого он хочет получить больше российской военной техники, в том числе системы ПВО и беспилотники, а также рассчитывает на открытие мастерских по ее обслуживанию на территории Ливии.