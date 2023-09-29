Страна НАТО стягивает войска к украинской границе

Румыния стягивает силы ПВО к границе с Украиной из-за участившихся инцидентов с падением беспилотников на ее территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в Минобороны страны.

По их словам, власти также сосредоточили в приграничных регионах дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули.

На прошлой неделе Минобороны Румынии сообщило, что на авиабазу Борча, расположенную примерно в 150 км от украинского Измаила, прибыло около 100 военнослужащих ВС США и четыре американских истребителя F-16 Fighting Falcon. С середины сентября министерство также расширило до 30 км в ширину и до 4000 м в высоту бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной.

Все это говорит о растущей обеспокоенности Румынии и всего НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на другие территории, отмечает Reuters. По словам собеседников агентства, инциденты с падением частей беспилотников в Румынии усиливают риск недопонимания между Россией и НАТО, и заставляют румынские Вооруженные силы усилить безопасность для защиты гражданского населения.

С марта 2004 года Румыния — член НАТО. Минобороны Румынии трижды за сентябрь сообщало о падении дронов на территории страны. МИД Румынии выразил официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства. Президент Румынии Клаус Йоханнис отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию, но назвал падение их обломков «реальной проблемой». Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что нет никаких доказательств преднамеренного нападения России на Румынию, но назвал действия в приграничных регионах «безрассудными» и «дестабилизирующими».