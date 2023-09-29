Бакинский бульвар продлят

Бакинский бульвар планируется продлить, его протяженность к 2040 году составит более 25 километров с качественным общественным озеленением. Так сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По словам министра, озеленение Баку будет значительно увеличено.

«Один из основных компонентов адаптации к процессам изменения климата связан с зелеными насаждениями. Увеличение зеленых насаждений и открытых пространств в городе является одной из приоритетных целей проекта генерального плана Баку», - сказал М.Бабаев.