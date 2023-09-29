Китай за Срединный коридор и открывает в Азербайджане AI-лабораторию

Недоброжелатели Азербайджана пытаются использовать последние события в Карабахском регионе страны с целью создать у мировой общественности ложное мнение о происходящем. Но вопреки их утверждениям о том, что Азербайджан находится в состоянии войны, Баку демонстрирует грамотное решение возникающих проблем, продолжает вести активную деятельность в сфере международных отношений. Наглядным примером этому является успешный визит министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Китай.

В целом двусторонние визиты официальных лиц Азербайджана и Китая происходят регулярно – обе страны не только поддерживают хорошие отношения, но и тесно сотрудничают. Достаточно отметить, что в 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки 2,2 млрд долларов. Безусловно, это прежде всего заслуга глав государств, которые заложили прочную основу для развития как политических, так и экономических связей.

Это показал и визит в Китай министра Набиева, в ходе которого были проведены встречи с официальными лицами и представителями бизнес-индустрии КНР. Стороны затронули широкий спектр тем, включая инвестиции в транспортную и ИКТ-инфраструктуру, разработку транзитного продукта для китайских грузоотправителей, перевозящих товары в ЕС, и электрический общественный транспорт. Кроме того, обсуждались вопросы развития авиасообщений и туризма между двумя странами.

Расширяем транспортное сотрудничество

Азербайджан, будучи одним из первых сторонников китайской инициативы «Один пояс - один путь», вложил значительные инвестиции в транспортную сеть, простирающуюся за пределы его географических границ. Это, в свою очередь, способствовало увеличению пропускной способности Срединного коридора. В настоящее время подписываются соответствующие межправительственные соглашения с целью повышения привлекательности этого маршрута.

В ходе встреч с китайскими коллегами обсуждалась важная роль Азербайджана в формировании структуры региональных транспортных сетей и возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожных, авиационных, автомобильных комбинированных грузоперевозок и общественного транспорта.

Беседа c министром транспорта КНР Ли Сяопэном выявила важный момент: для обеспечения эффективной цепочки поставок через горизонтальную и вертикальную интеграцию Азербайджан готов расширить географию своих инвестиций. В то же время Азербайджан открыт к стратегическому партнерству с китайскими компаниями для реализации множества транспортных проектов в стране, таких как расширение морского порта Алят.