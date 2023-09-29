Китай за Срединный коридор и открывает в Азербайджане AI-лабораторию
Недоброжелатели Азербайджана пытаются использовать последние события в Карабахском регионе страны с целью создать у мировой общественности ложное мнение о происходящем. Но вопреки их утверждениям о том, что Азербайджан находится в состоянии войны, Баку демонстрирует грамотное решение возникающих проблем, продолжает вести активную деятельность в сфере международных отношений. Наглядным примером этому является успешный визит министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Китай.
В целом двусторонние визиты официальных лиц Азербайджана и Китая происходят регулярно – обе страны не только поддерживают хорошие отношения, но и тесно сотрудничают. Достаточно отметить, что в 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки 2,2 млрд долларов. Безусловно, это прежде всего заслуга глав государств, которые заложили прочную основу для развития как политических, так и экономических связей.
Это показал и визит в Китай министра Набиева, в ходе которого были проведены встречи с официальными лицами и представителями бизнес-индустрии КНР. Стороны затронули широкий спектр тем, включая инвестиции в транспортную и ИКТ-инфраструктуру, разработку транзитного продукта для китайских грузоотправителей, перевозящих товары в ЕС, и электрический общественный транспорт. Кроме того, обсуждались вопросы развития авиасообщений и туризма между двумя странами.
Расширяем транспортное сотрудничество
Азербайджан, будучи одним из первых сторонников китайской инициативы «Один пояс - один путь», вложил значительные инвестиции в транспортную сеть, простирающуюся за пределы его географических границ. Это, в свою очередь, способствовало увеличению пропускной способности Срединного коридора. В настоящее время подписываются соответствующие межправительственные соглашения с целью повышения привлекательности этого маршрута.
В ходе встреч с китайскими коллегами обсуждалась важная роль Азербайджана в формировании структуры региональных транспортных сетей и возможности расширения сотрудничества в сфере железнодорожных, авиационных, автомобильных комбинированных грузоперевозок и общественного транспорта.
Беседа c министром транспорта КНР Ли Сяопэном выявила важный момент: для обеспечения эффективной цепочки поставок через горизонтальную и вертикальную интеграцию Азербайджан готов расширить географию своих инвестиций. В то же время Азербайджан открыт к стратегическому партнерству с китайскими компаниями для реализации множества транспортных проектов в стране, таких как расширение морского порта Алят.
Кроме этого, была рассмотрена возможность участия крупных китайских производителей электробусов, таких как Yutong, Zhongtong, Geely и BYD, в проекте по улучшению мобильности и увеличению доли экологически чистого общественного транспорта в Баку, включая перспективу создания в Азербайджане совместных предприятий по производству электробусов.
Логисты Китая поддержали Срединный коридор
Азербайджан продолжает активную работу над усилением конкурентности Срединного коридора. В частности, в сотрудничестве с Казахстаном, Грузией и Турцией разработан транзитный продукт, сокращающий время доставки грузов из Китая в Европу. Теперь надо превращать эти преимущества в конкретные дивиденды.
Это и было центральной темой переговоров с председателем совета директоров Китайских железных дорог Лю Чжэньфаном, в результате которых были сформулированы конкретные шаги по увеличению грузооборота с КНР.
О преимуществах Срединного коридора было рассказано и на встрече с крупными логистическими компаниями, которые высоко оценили работу, проделанную Азербайджаном совместно с его партнерами для улучшения условий грузоперевозок по маршруту. Они подчеркнули готовность и дальше работать с правительством КНР для выделения субсидий и квот на объемы грузов в направлении Срединного коридора.
AZAL открывает рейсы в Пекин и Чэнду для роста туризма
В ходе беседы c главой администрации гражданской авиации КНР Сон Чжиэном стороны определили конкретные шаги для развития сотрудничества между странами. В их число входят договоренность об организации совместных учений, подготовке пилотов и рассмотрение возможности привлечения китайских компаний в качестве операторов азербайджанских региональных аэропортов.
Стороны договорились пересмотреть и увеличить количество авиамаршрутов, пунктов назначения и частоту полетов в Китай и Азербайджан, чтобы удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки пассажиров и грузов. В частности, AZAL планирует открыть прямые рейсы в Пекин и Чэнду до конца года.
В ходе встреч в China Travel Group, авиакомпаниях Air China, Hainan Airlines, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, а также с многочисленными представителями сектора туризма было отмечено, что открытие прямых авиарейсов между городами двух стран, увеличение пунктов назначения и частоты рейсов внесут важный вклад в развитие туристических связей.
Huawei уже в Азербайджане: подтянутся ли другие?
Технологическое развитие и рост инноваций трудно представить без международного сотрудничества, поэтому Азербайджан ведет усиленную работу над повышением привлекательности страны для иностранных компаний.
С этой целью в стране созданы технологические и индустриальные парки, предлагающие широкие налоговые и таможенные льготы, которыми могут воспользоваться и китайские IT-компании. Более того, иностранцам, работающим в компаниях в сфере системной интеграции и программного обеспечения даже за пределами технопарков, разрешение на работу не требуется.
Эти и другие темы, связанные с условиями привлечения китайских ИКТ компаний в Азербайджан, стали предметом обсуждения между Рашадом Набиевым и заместителем министра промышленности и информационных технологий КНР Чжан Юньмином.
Однако некоторые гиганты китайского (да и мирового) бизнеса в сфере технологий уже и сейчас успешно сотрудничают с Азербайджаном. Примером может служить компания Huawei, у которой есть совместные проекты с Azercell, Aztelekom и университетом ADA.
Во время визита в КНР состоялась встреча с руководством компании Huawei и знакомство с деятельностью её Центра исследований и разработок – аналогичный центр компания строит в Азербайджане совместно с университетом ADA. Дополнительно к данному проекту, стороны достигли предварительного соглашения о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта в Азербайджане.